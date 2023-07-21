В Украине открылся первый McDonald’s на трассе: он составит конкуренцию сетям АЗС

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s открыла первый в Украине загородный филиал. Он расположен на трассе Киев – Чоп, на отрезке Киев – Житомир. Открытие заведения ознаменовало начало реализации стратегии компании в Украине. По сути, такого рода точки составят конкуренцию сетям АЗС.

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Как сообщила пресс-служба McDonald’s RAU, новый ресторан расположен неподалеку села Глубочица в Житомирской области. Это 127-й километр трассы Киев – Чоп. Интересно, что ресторан расположился сразу перед АЗС крупного оператора, который имеет собственную сеть заведений быстрого питания.

Учреждения на трассах являются частью стратегии развития в Украине и давней практикой компании в мире, заявила генеральный директор McDonald's в Украине, Чехии и Словакии Юлия Бадритдинова.

При этом новый "Мак" стал одним из самых больших в Украине. Его площадь составляет более 500 кв. м. Внутри находится 133 мест для посетителей, на террасе могут разместиться еще 116 человек. Кроме того, есть территория для парковки не только личных автомобилей, но и больших автобусов.

"МакДональдз Юкрейн" является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, которые, в частности, создают современную и доступную инфраструктуру. Теперь это касается не только крупных городов. Открытие нового объекта на трассе М-06 Киев – Чоп" – важный сигнал для бизнеса: возобновление и развитие возможны даже несмотря на войну", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская McDonald's Corp. объявила об изменении рецептов приготовления бургеров. В компании уверяют: они будут незначительны и затронут, в частности, булочки и процесс приготовления котлет. Цены же в связи с этим изменять не планируют.

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