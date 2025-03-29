Под Киевом произошел масштабный пожар в магазине. Подробности, фото и видео

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошел масштабный пожар в магазине. Спасатели несколько часов тушили огонь на площади 400 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, в пятницу, 28 марта, в 23:45 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о возгорании магазина в селе Софиевская Борщаговка на улице Садовой.

"К месту вызова были направлены спасатели трех подразделений по повышенному номеру вызова. По прибытию было установлено, что горит крыша частного магазина по всей площади. Огонь быстро распространился на помещение магазина. Пожар ликвидирован в 03:15 на площади 400 квадратных метров", – уточнили в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что благодаря слаженным действиям спасателей удалось спасти рядом расположенное складское здание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве вечером пятницы, 21 марта, спасатели четырежды выезжали тушить пожары. К сожалению, не обошлось без трагедий – в этот день огонь унес жизни двух человек.

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