В Киеве произошел пожар в подземном переходе у станции метро. Подробности и фото

В Святошинском районе Киева в воскресенье, 30 марта, произошел пожар в подземном переходе. Огонь возник в магазине у входа на станцию метрополитена.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возникновения возгорания будут устанавливать правоохранители.

По словам спасателей, 30 марта в 21:32 в них поступило сообщение о пожаре на улице Академика Ефремова.

"Воспламенение возникло в одном из магазинов, в подземном переходе у входа на станцию метрополитена. Возгорание ликвидировано в 22:20 на площади 10 квадратных метров", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве вечером пятницы, 21 марта, спасатели четырежды выезжали тушить пожары. К сожалению, не обошлось без трагедий – в этот день огонь унес жизни двух человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошел масштабный пожар в магазине. Спасатели несколько часов тушили огонь на площади 400 квадратных метров.

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