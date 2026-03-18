В Киеве на Оболони построят парковый мост: в КГГА рассказали подробности. Фото

В Оболонском районе Киева в парке на улице Приречной построят новый мост. Проект реализуют, в частности, за средства мэрии города Вильнюс.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба ведомства. Он отметил, что благоустройство территории сразу предусматривает принципы безбарьерности.

Новый мост на Оболони

Так, по словам чиновника, в феврале Киевсовет утвердил договор партнерской помощи от литовской стороны на строительство паркового моста в юго-западной части парка на улице Приречной в Оболонском районе столицы. Его должны возвести через существующую заводь по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. Идея его создания возникла как символ многолетнего партнерства между Киевом и Вильнюсом и знак поддержки Украины во время войны.

Парковый мост станет частью обновления юго-западной части парка на улице Приречной. При подготовке концепции изменений провели три этапа открытых общественных консультаций с жителями. Заместитель председателя КГГА отметил, что проект также имеет важную социальную составляющую.

"Мост реализуется за грантовые средства литовской стороны. Для киевлян это прежде всего создание еще одного комфортного пространства для прогулок и отдыха. Во время войны такие места имеют особое значение – они помогают людям восстанавливаться эмоционально и поддерживать психологическую устойчивость. Кроме того, благоустройство территории сразу предусматривает принципы безбарьерности, чтобы пространство было доступным для всех", – добавил Мондриевский.

В КГГА отметили, что проект реализуют в рамках партнерства между столицами Украины и Литвы, при поддержке мэра Киева Виталия Кличко и мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса. Строительство осуществляется за средства мэрии города Вильнюс и Фонда развития сотрудничества и гуманитарной помощи Литовской Республики.

