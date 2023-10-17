В Киеве на Оболони, несмотря на осеннюю погоду, зацвели каштаны. Фото

В Оболонском районе Киева, не смотря на осеннюю погоду, цветут каштаны. В последние дни температура воздуха в столице не поднималась выше +12°С.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Увидеть аномальное цветение можно в парке у станции метро "Оболонь".

Так, в Оболонском районе столицы, несмотря на осеннюю погоду, начали цвести каштаны. И это несмотря на то, что в последние дни, кроме выходных, температура воздуха в столице не поднималась выше +12°С.

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Деревья цветут в парке напротив Оболонской площади, недалеко от детской площадки.

Напомним, в Киеве утром, 17 августа, жители столицы заметили, что в парке Киевского политехнического университета начали массово срезать старые деревья. Со своей стороны, в учебном заведении сообщили, что только выполняют предписание столичных коммунальщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 14 октября, рядом с Соломенским ландшафтным парком образовался провал из-за оползня. Это произошло возле строительной площадки, где недавно вырыли котлован.

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