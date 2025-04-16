Угрожал соседу ножом и гранатой: в Киеве полицейские задержали пьяного хулигана. Фото и подробности

В Киеве правоохранители задержали мужчину, причастного к хулиганству. По информации следствия, злоумышленник в Голосеевском районе угрожал местному жителю ножом и гранатой.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, на днях в спецлинию 102 поступило сообщение от киевлянина о том, что на территории садового общества в Голосеевском районе находится мужчина с гранатой в руках.

На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник – 53-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно зашел на территорию соседнего домовладения. Там он начал конфликтовать с владелицей дома, 27-летней беременной женщиной.

"Услышав шум, на место происшествия подошел другой местный житель, пытавшийся успокоить нарушителя, однако тот направился в дом, после чего вернулся, вооруженный ножом и гранатой, и начал угрожать мужчине", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали – у него изъяли предмет, похожий на гранату, запал типа УЗРГМ, чем и пистолет. Изъятые вещдоки правоохранители направили на соответствующие экспертизы, их происхождение и цель хранения устанавливается. По факту хулиганства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, угрожал собственной матери гранатой. Событие произошло из-за конфликта между родственниками.

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