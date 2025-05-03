В Киеве мужчина на нервах разбил банкомат из-за 'ноля' на счету. Фото и подробности

В Киеве полицейские задержали мужчину, который бетонным блоком и палкой повредил банкомат. По информации следствия, хулиган, обнаружив отсутствие средств на собственном счете, таким образом решил отомстить банковскому учреждению.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет ограничение свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним обратились представители службы безопасности одного из банков. Заявители сообщили, что в Дарницком районе Киева на улице Сентябрьской неизвестные повредили банкомат. Полицейские установили, что ночью неизвестный бетонным блоком и палкой повредил банкомат и скрылся в неизвестном направлении, но деньги похищены не были.

"Оперативщики установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 31-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел проверить состояние собственного счета, а когда обнаружил отсутствие средств, решил отомстить банковскому учреждению и разбил банкомат", – добавили в пресс-службе.

По факту хулиганства возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. В настоящее время его проверяют на вероятную причастность к другим уголовным правонарушениям на территории Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, причастного к хулиганству. По информации следствия, злоумышленник в Голосеевском районе угрожал местному жителю ножом и гранатой.

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