В Киеве на Оболони мужчина во время драки устроил стрельбу: известно подробности

В Оболонском районе Киева в среду, 9 августа, между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. В какой момент один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента, после чего скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился неравнодушный гражданин и сообщил, что на улице Иорданской он увидел двух мужчин, между которыми произошла потасовка. Один из них достал оружие и произвел в сторону потерпевшего несколько выстрелов, после чего с места происшествия скрылся.

"На месте происшествия правоохранители опросили свидетелей, а потерпевшего передали врачам, которые его госпитализировали. Следователи установили местонахождение нарушителя и доставили его в территориальное подразделение полиции. Орудие преступления, предварительно пистолет "Флобер", было изъято", – добавили в полиции.

По факту хулиганства с применением оружия открыто уголовное производство, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в столице задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве. Злоумышленник из-за замечаний по парковке авто ударил киевлянина и выстрелил в его сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пешеход выстрелил в лобовое окно автомобиля из травматического пистолета из-за замечаний от водителя по поводу правил дорожного движения. После этого нарушитель скрылся с места происшествия.

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