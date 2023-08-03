В Киеве пешеход выстрелил в машину из-за замечания от водителя. Фото

В Киеве пешеход выстрелил в лобовое окно автомобиля из травматического пистолета из-за замечаний от водителя по поводу правил дорожного движения. После этого нарушитель скрылся с места происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, произошедшее 31 июля на улице Преображенской в Соломенском районе столицы. К ним обратился мужчина, рассказавший, что неизвестный выстрелил в лобовое стекло его автомобиля "ВАЗ".

"Установлено, что пересекая дорогу на пешеходном переходе, фигурант самокатом наехал на автомобиль пострадавшего, после чего водитель сделал ему замечание. Критика не понравилась мужчине, поэтому он выстрелил из травматического пистолета в лобовое стекло легковушки и скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Впоследствии полицейские обнаружили и задержали злоумышленника на улице Кавказской неподалеку от места жительства, а следователи изъяли у него травматический пистолет. Нарушителем оказался местный житель, 1987 года рождения. По факту хулиганства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве. Злоумышленник из - за замечаний по парковке авто ударил киевлянина и выстрелил в его сторону.

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