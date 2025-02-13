Восстановление исторической справедливости: в Киеве хотят переименовать улицу Лаврскую в честь украинского гетмана

В Киеве хотят восстановить предлагают переименовать улицу Лаврскую в честь гетмана Ивана Мазепы. Это необходимо для обновления исторической справедливости.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. Современное название улица получила в 2010 году.

Так, в столице предложили переименовать улицу Лаврскую и вернуть ей прежнее название – в честь гетмана Ивана Мазепы. Соответствующее обращение уже направлено на рассмотрение столичному мэру Виталию Кличко.

"Иван Мазепа был не только одним из самых выдающихся государственных деятелей в истории украинского народа, но и меценатом, который строил Лавру. Благодаря ему была восстановлена Троицкая надвратная церковь, построена Церковь Всех Святых, он заказал большой колокол для лаврских нужд и выделил средства на строительство новой каменной колокольни. В целом, по свидетельствам историков, гетман построил и отреставрировал большое количество храмов на территории всей Украины", – подчеркнула депутат Киевсовета Олеся Пинзенык.

Стоит добавить, что в 2022 году киевляне поддержали петицию №11649 "Восстановить справедливость – вернуть улице Лаврской имя гетмана Мазепы". Соответствующую инициативу также поддержал Национальный заповедник Киево-Печерская лавра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в пределах дерусификации был демонтирован памятник российскому физиологу Ивану Павлову. Он расположен возле Александровской больницы.

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