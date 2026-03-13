В Киеве на маршрут выйдут новые трамваи: Кличко показал технику. Видео

Киев продолжает обновлять подвижной состав общественного транспорта. Так на маршруты выйдут три новых пассажирских трамвайных вагона, которые будут курсировать на маршруте, соединяющем Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Они оборудованы, в частности, системой кондиционирования и видеонаблюдения.

Что известно

"Столица продолжает обновлять подвижной состав общественного транспорта. В прошлом году город закупил 8 новых современных пассажирских трамвайных вагонов производства ООО "ТАТРА-ЮГ". 5 из них уже курсируют на линии. Еще 3 – готовы выйти на маршрут, и тоже будут курсировать на маршруте № 27, соединяющем Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы столицы", – рассказал Кличко.

По его словам вагоны имеют 100% низкий пол, оснащены кондиционированием и отоплением. А также, системой видеонаблюдения и автоматизированной системой оплаты проезда. Кроме того, в вагонах есть система видеонаблюдения для безопасности пассажиров и водителя.

"Для маломобильных групп населения предусмотрен пандус. А двери оборудованы световыми и звуковыми сигналами", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию – льготная транспортная карта. Ею могут пользоваться пассажиры льготных категорий, имеющих право на бесплатный проезд, из других городов Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!