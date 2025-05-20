'Доход' составил более 20 млн грн: полицейские разоблачили трех 'бизнесменов', которые изготавливали психотропы и сбывали их в Киеве. Фото

Правоохранители задержали трех злоумышленников, которые наладили производство и сбыт психотропов на территории Киева. Доход от "бизнеса" составил более 20 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"Правоохранители задержали трех членов организованной преступной группы, занимавшихся изготовлением и распространением психотропов на территории столицы. Организатором оказался 34-летний житель Киевской области, который устроил в своем доме нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества "амфетамин". Также, правоохранители задержали двух его сообщников - жителей Киевской области в возрасте 29 и 34 лет", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленники сбывали "товар" путем передачи из руки в руки, а также с помощью почтовых отправлений, в том числе через интернет-платформу по распространению наркотиков.

Во время санкционированных обысков по местам проживания, в подсобных помещениях и в транспортных средствах фигурантов полицейские изъяли 1,4 кг амфетамина и около 90 кг прекурсоров, а также лабораторное оборудование. Кроме того, у фигурантов изъяли оружие, три автомобиля, деньги, ноутбуки, мобильные телефоны и другие вещи. Ориентировочный доход от "бизнеса" составил более 20 млн гривен.

По данному факту открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали наркосбытчика, который делал "закладки" в центре столицы. У него изъяли около 200 свертков с наркотиками, половину из которых он успел оставить для "клиентов" в тайниках.

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