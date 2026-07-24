В Киеве могут останавливать движение городской электрички: названа причина

В ближайшие дни в Киеве во время объявления воздушной тревоги возможны остановки поездов городской электрички. Это вынужденная мера, связанная с обеспечением безопасности.

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Об этом сообщили в пресс-службе городской электрички. Пассажиров призвали не игнорировать сообщения об опасности.

Что известно

Так, в ближайшие дни возможны вынужденные остановки поездов Kyiv City Express во время тревог в столице. В пресс-службе подчеркнули, что враг наносит прицельные удары по нашей инфраструктуре, "поэтому безопасность превыше всего".

"Как только получаем "зеленый сигнал" от мониторинговой группы – мы снова в пути и наверстываем расписание. Пожалуйста, слушайте команды железнодорожников", – добавили в Kyiv City Express.

Кроме того, пассажиров поездов призвали не оставаться в вагонах во время атаки из-за высокой угрозы нападения, ведь именно поезд может стать мишенью. Людям рекомендуют как можно быстрее укрыться или, по крайней мере, отойти на безопасное расстояние от подвижного состава или железнодорожного вокзала.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 24 июля, страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, есть погибшие и много пострадавших.

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