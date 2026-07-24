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В Киеве могут останавливать движение городской электрички: названа причина

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
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В Киеве могут останавливать движение городской электрички
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В ближайшие дни в Киеве во время объявления воздушной тревоги возможны остановки поездов городской электрички. Это вынужденная мера, связанная с обеспечением безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе городской электрички. Пассажиров призвали не игнорировать сообщения об опасности.

Что известно

Так, в ближайшие дни возможны вынужденные остановки поездов Kyiv City Express во время тревог в столице. В пресс-службе подчеркнули, что враг наносит прицельные удары по нашей инфраструктуре, "поэтому безопасность превыше всего".

"Как только получаем "зеленый сигнал" от мониторинговой группы – мы снова в пути и наверстываем расписание. Пожалуйста, слушайте команды железнодорожников", – добавили в Kyiv City Express.

Кроме того, пассажиров поездов призвали не оставаться в вагонах во время атаки из-за высокой угрозы нападения, ведь именно поезд может стать мишенью. Людям рекомендуют как можно быстрее укрыться или, по крайней мере, отойти на безопасное расстояние от подвижного состава или железнодорожного вокзала.

В Киеве могут останавливать движение городской электрички.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 24 июля, страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, есть погибшие и много пострадавших.

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