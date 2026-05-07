В Киеве полиция проводит обыски в университете Поплавского

В столице в четверг, 7 мая, правоохранители проводят обыски в Киевском национальном университете культуры и искусств. Он расположен в Печерском районе города

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе Нацполиции. Больше информации пока нет.

Что известно

"В столице сотрудники полиции проводят обыски в Киевском национальном университете культуры и искусств. Впоследствии будет предоставлена более подробная информация", – отметили в пресс-службе.

Что предшествовало

Правоохранители разоблачили масштабную схему растраты бюджетных средств в Киевском университете культуры и искусств (КНУКиИ), ректором которого более 30 лет, до февраля-2026, был Михаил Поплавский.

По данным следствия, должностные лица вуза вместе с представителями Министерства образования и науки Украины могли искусственно завышать показатели для получения большего финансирования из госбюджета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2025 году Михаил Поплавский получал 22 820 грн пенсии в месяц. Такой размер выплаты объясняется высокой зарплатой. Согласно его последней годовой декларации, размер пенсии составлял 273 845 грн в год (или 22 820 грн в месяц). Его суммарный доход в прошлом году составил 17,7 млн грн (в 2023-м – 41,7 млн грн). В собственности Поплавского жилье площадью 2211 кв. м.

