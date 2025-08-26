В Киеве легковушка сбила пенсионера, который ехал на трехколесном велосипеде: мужчина погиб. Подробности и фото

В Подольском районе Киева во вторник, 26 августа, по предварительной информации, водитель легковушки столкнулась с 76-летним мужчиной, который ехал на трехколесном велосипеде. К сожалению, последний от полученных травм в ДТП погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства и причины смертельной аварии установят следователи.

Что известно

"Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Подольском районе столицы. Предварительно установлено, что 67-летняя водитель автомобиля Hyundai при выезде на участок дороги с круговым движением не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на 76-летнего водителя трехколесного велосипеда", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что, к сожалению, в результате столкновения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП. Устанавливается механизм и обстоятельства ДТП.

Ситуация с аварийностью

В Украине растет количество смертей в ДТП. За семь месяцев 2025 года в авариях погибло 1663 человека. Главная причина – превышение скорости, а больше всего ДТП фиксируют во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

