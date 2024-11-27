В Киеве из-за прорыва трубы дорога превратилась в настоящую реку. Подробности и видео

В Святошинском районе Киева в среду, 27 ноября, произошел прорыв трубы по улице Ирпенской. В результате аварии дорога местами превратилась в настоящую реку.

Видео дня

Об этом сообщили в соцсетях. На место происшествия уже приехали коммунальные службы.

"На Ирпенской из-за прорыва трубопровода образовалась настоящая река", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, что проезжая часть дороги превратилась в бурный поток.

Следует добавить, что в КГГА подтвердили информацию о прорыве водопровода в Святошинском районе Киева.

"Специалисты "Киевводоканала" локализовали утечку на ул. Ирпенской. Утечка произошла на водопроводной магистрали диаметром 300 мм. Водоснабжение потребителей не ограничивалось. Ремонтные работы на водопроводной сети будут выполняться в течение суток. Работы не влияют на движение общественного транспорта и личных автомобилей", – отметили в пресс-службе.

Напомним, в Шевченковском районе Киева во вторник, 8 октября, вблизи метро "Дорогожичи" прорвало трубу, в результате чего станцию закрыли на вход и выход. В результате проезжая часть дороги буквально превратилась в озеро.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева во вторник, 29 октября, произошла авария на теплосети по улице Большой Васильковской. В результате прорыва улицу частично залило горячей водой и затянуло паром.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!