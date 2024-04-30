В Киеве из-за ДТП образовались многочисленные пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве во вторник, 30 апреля, утром на дорогах столицы из-за ДТП образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Традиционная пробка наблюдается на проспекте Романа Шухевича (из-за ремонта на Северном мосту), есть проблемы на улице Елены Телиги (от Кирилловской церкви и до улицы Ольжича, а также от Дорогижичей и до Дегтяревского путепровода). Тянет транспорт на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская" (ДТП), на проспекте Леонида Каденюка (ДТП), а также от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до съезда с моста Патона. Медленно едут машины на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста), а также на Броварском и Воскресенском проспектах (в направлении Дарницы).

Пробка возникла на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевское") из-за ДТП, а также тянутся машины на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская" ").

Есть небольшие проблемы с движением на отдельных участках проспекта Валерия Лобановского (от Совских прудов до пересечения с улицей Максима Кривоноса). Тянет транспорт на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины и на улице Вячеслава Чорновила, однако есть проблемы на улицах Богатырской, Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Очень тяжелая ситуация с движением автомобилей на Берестейском проспекте (от въезда в город и до метро "Берестейская"), есть проблемы на бульваре Тараса Шевченко и отдельных участках Большой Окружной дороги. Сплошная пробка возникла на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара (до Индустриального путепровода), а также на улице Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, в пгт Рокитное Киевской области в воскресенье, 28 апреля, произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП один из водителей погиб, есть пострадавшие.

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