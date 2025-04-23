В Киеве хотят переименовать Лаврскую улицу в честь украинского гетмана, которого ненавидят россияне: как проголосовать

Жителям столицы было предложено переименовать несколько городских объектов в рамках дерусификации. В "Киев Цифровой" до 30 апреля продолжается опрос о новых названиях одной из улиц на Печерске и городском парке.

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Соответствующее предложение появилось в мобильном приложении. Проголосовать могут все авторизованные пользователи.

Так, до 30 апреля в "Киев Цифровой" продолжается опрос о переименовании части улицы Лаврской в честь украинского военного и политического деятеля, гетмана Ивана Мазепы (название существовало до 2010 года), а другую часть – на Новонаводницкую (название существовало в 1918-1919 гг. Наводничие).

Кроме того, пользователям мобильного приложения предлагают переименовать парк "Юность" в Соломенском районе столицы в честь выдающегося украинского режиссера Сергея Параджанова.

Чтобы принять участие в опросе, необходимо: зайти в "Киев Цифровой" – выбрать "Городские сервисы" – и нажать "Опрос".

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