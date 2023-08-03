В Киеве чиновник КГВА за $10 тыс. переправлял уклонистов через границу. Фото и видео

Правоохранители разоблачили чиновника Киевской городской военной администрации, который за вознаграждение помогал мужчинам призывного возраста уехать из Украины. Стоимость "услуг" составляла 10 тысяч долларов США с гражданина.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Задержан начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации. Он разоблачен на организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что цена "услуги" составляла 10 тысяч долларов США для одного клиента. За эти деньги участники схемы оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе. Организатор схемы был задержан при передаче документов, оформленных сразу на трех человек. За их изготовление он получил 30 тыс. долларов США.

"В ходе обысков по месту жительства должностного лица, в районном территориальном центре комплектования, Киевской городской военной администрации изъято более 48 тыс. долларов США и 5 тыс. евро... Проверяется причастность к совершению преступления должностных лиц одного из киевских территориальных центров комплектования и соцподдержки, а также других" , – уточнили в пресс-службе.

В Государственном бюро расследований добавили, что были проведены обыски по месту жительства чиновника, в районном территориальном центре комплектования и КГГА. У него изъято изъято более 48 тысяч долларов США. Из них уже 2 тысячи долларов США идентифицировано, как средства получены за "решение вопроса" незаконной переправки мужчин за границу, и 5 тысяч евро.

Уголовное производство открыто по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили масштабную схему побега мужчин призывного возраста за границу. Правоохранители провели около 100 обысков.

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