В Киеве будут работать новые светофоры для пешеходов и велосипедистов: адреса

В Киеве в пилотном режиме внедрят смежную светофорную на перекрестках регулировку пешеходов и велосипедистов. Для этого до 1 ноября будут использовать специальные измененные линзы пешеходных светофоров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Такие новшества позволят удобно регулировать движение всех участников.

"На 8 перекрестках Киева в пилотном режиме внедрят смежную светофорную регулировку пешеходов и велосипедистов. На этих перекрестках до 1 ноября 2023 года будут использовать измененные линзы пешеходных светофоров с изображением пешехода и велосипеда", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в КГГА, эксперимент реализован на:

просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский;

ул. Прорезная – ул. Бориса Гринченко;

ул. Ивана Франко – ул. Богдана Хмельницкого;

ул. Спасская – ул. Волошская;

ул. Оноре де Бальзака – ул. Рональда Рейгана (бывшая ул. Теодора Драйзера);

ул. Оноре де Бальзака – ул. Сержа Лифаря;

ул. Оноре де Бальзака – ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой);

ул. Викентия Беретти – просп. Червоной Калины (бывший просп. Владимира Маяковского).

"Такие новшества позволят удобно регулировать движение всех его участников до введения в действие нового стандарта ДСТУ "Светофоры дорожные", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве открыли движение транспорта на левобережной развязке Дарницкого моста. Несмотря на полномасштабную вооруженную агрессию РФ против Украины, работы выполнялись в круглосуточном режиме.

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