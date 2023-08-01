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В Киеве будут работать новые светофоры для пешеходов и велосипедистов: адреса

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
942
Новые светофоры будут работать на 8 перекрестках Киева

В Киеве в пилотном режиме внедрят смежную светофорную на перекрестках регулировку пешеходов и велосипедистов. Для этого до 1 ноября будут использовать специальные измененные линзы пешеходных светофоров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Такие новшества позволят удобно регулировать движение всех участников.

"На 8 перекрестках Киева в пилотном режиме внедрят смежную светофорную регулировку пешеходов и велосипедистов. На этих перекрестках до 1 ноября 2023 года будут использовать измененные линзы пешеходных светофоров с изображением пешехода и велосипеда", – рассказали в пресс-службе.

В Киеве будут работать новые светофоры для пешеходов и велосипедистов: адреса

Как уточнили в КГГА, эксперимент реализован на:

  • просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский;
  • ул. Прорезная – ул. Бориса Гринченко;
  • ул. Ивана Франко – ул. Богдана Хмельницкого;
  • ул. Спасская – ул. Волошская;
  • ул. Оноре де Бальзака – ул. Рональда Рейгана (бывшая ул. Теодора Драйзера);
  • ул. Оноре де Бальзака – ул. Сержа Лифаря;
  • ул. Оноре де Бальзака – ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой);
  • ул. Викентия Беретти – просп. Червоной Калины (бывший просп. Владимира Маяковского).

"Такие новшества позволят удобно регулировать движение всех его участников до введения в действие нового стандарта ДСТУ "Светофоры дорожные", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве открыли движение транспорта на левобережной развязке Дарницкого моста. Несмотря на полномасштабную вооруженную агрессию РФ против Украины, работы выполнялись в круглосуточном режиме.

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