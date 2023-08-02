В Киеве бойцы ГСЧС спасли рыбака, который поздно вечером сидел на камне посреди Днепра. Фото

В Киеве во вторник, 1 августа, бойцы ГСЧС спасли рыбака, который сидел на камне на реке Днепр. Событие произошло вечером вблизи Северного моста.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас гражданину ничего не угрожает.

"В Киеве 1 августа в 22:13 спасатели получили вызов, что на реке Днепр, близ Северного моста, на камне находится мужчина, который самостоятельно не может добраться до берега. Рыбака с помощью водолазно-спасательного снаряжения и лодки была доставлена на берег", – рассказали в ГСЧС.

Как мужчина оказался посреди Днепра на камне, не сообщалось.

Напомним, в селе Григоровка Киевской области в понедельник, 15 мая, бойцы ГСЧС спасли местного жителя. Мужчина по собственной неосторожности упал в колодец глубиной около 20 метров и не мог самостоятельно вылезть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Синяве Киевской области местный житель по собственной неосторожности упал в колодец. Правоохранители совместно со спасателями достали мужчину из водяной ловушки.

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