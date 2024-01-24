В Киеве авто сбило на пешеходном переходе двух человек

В Киеве водитель Audi A3 не справился с управлением своего автомобиля и сбил двух человек. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

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Об аварии сообщили в столичной полиции. Отмечается, что ДТП произошло на Русановской набережной.

Водитель Audi A3 "совершил наезд на 22-летнюю девушку и 28-летнего мужчину", рассказали в полиции и добавили, что пострадавшие "с многочисленными переломами и ушибами мягких тканей" были госпитализированы в медицинское учреждение.

Установлено, что владелец Audi был за рулем трезв. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области автомобиль Daewoo на скорости съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пострадала водитель легковушки. Также в Киеве на Окружной дороге Toyota на скорости протаранила Mercedes, а затем въехала в маршрутку. В результате ДТП погиб пешеход, находившийся на остановке общественного транспорта.

В столице будут судить иностранца-водителя Toyota, который на Печерске устроил ДТП, в результате которого погибли супруги. Злоумышленник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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