В 'Киев Цифровой' появилась важная информация о маршрутках в столице

В столице, благодаря мобильному приложению "Киев Цифровой", можно получить информацию об остановках маршрутных автобусов. Кроме того, это касается их схем движения.

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Об этом сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Петр Оленич. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо обновить приложение.

Теперь весь общественный транспорт столицы доступен в городском приложении "Киев Цифровой". Кроме автобусов, троллейбусов, трамваев, метро и кольцевой электрички, пользователи могут найти маршрутки – их схемы движения и стоимость проезда.

"Мы стремимся сделать общественный транспорт Киева доступным и удобным для каждого. Добавив маршрутки в сервис "Движение транспорта", мы открываем еще больше возможностей для киевлян и гостей столицы, чтобы их ежедневные поездки были максимально комфортными", – отметил Петр Оленич.

По его словам, обновление позволяет пользователям "Киев Цифровой" просматривать схемы движения маршруток, находить ближайшие остановки, узнавать стоимость проезда и получать информацию о пересадках. Однако пока движение маршруток не отслеживается, поскольку оно может изменяться в зависимости от обстоятельств.

В целом сервис "Движение транспорта" в приложении Киев Цифровой включает более 3 200 остановок, 330 маршрутов и 72 станции метро и кольцевой электрички.

Как сообщал OBOZ.UA, у "Киев Цифровой" появилась новая полезная функция для жителей столицы. Теперь расписание отключений света от ДТЭК можно просматривать без наличия интернета.

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