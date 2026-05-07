В Киев наконец-то пришло метеорологическое лето: что известно

В Киеве климатологи зафиксировали начало метеорологического лета. Это произошло 4 мая, когда устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха составил +15°С и начал увеличиваться.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Метеорологическая весна длилась 70 дней.

Что рассказали климатологи

"ЦГО сообщает, что устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через +15°С в сторону ее повышения состоялся 4 мая, что знаменует начало метеорологического лета", – говорится в сообщении.

Как отметили климатологи, метеорологическая весна, которая началась 23 февраля и длилась 70 дней, закончилась. Этот период совпал с климатической нормой.

В ЦГО добавили, что нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на неделю раньше среднемноголетних показателей. Специалисты уточнили, что за 146 лет наблюдений самое раннее метеорологическое лето начиналось 22 апреля 1996 года, а самое позднее – 7 июня в 1990, 2001 годах.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

