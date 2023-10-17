Расписание электричек онлайн и оценка поездки: "Киев Цифровой" получил новые функции

Мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новые полезные функции. Теперь пользователи могут найти все станции городской электрички и ее расписание, а также оценивать свои поездки в общественном транспорте.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации столицы и заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Оленич, передает пресс-служба КГГА. Чтобы использовать новые возможности, необходимо обновить приложение в смартфоне.

Так, в новой версии мобильного приложения "Киев Цифровой" усовершенствован сервис "Движение транспорта". Теперь пользователи будут получать больше информации о работе кольцевой электрички. Пассажиры смогут:

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находить все станции электрички в поиске или на карте;

пересмотреть расписание курсирования поездов по будням и выходным;

узнавать о пересадках на другой транспорт;

сохранять станции в избранные, чтобы иметь их в быстром доступе.

"Движение транспорта" интегрируется с информационно-аналитической системой "Имущество" и получает данные о городском транспорте: автобусы, троллейбусы, трамваи, метро и электричку. Сервис продолжат совершенствовать по отзывам пользователей", – отметил Оленич.

Кроме того, пользователи "Киев Цифровой" смогут оценивать свои поездки в общественном транспорте. Новая возможность появилась в записях об оплате проезда по транспортной карте и QR-билету. Новая функция приложения позволяет:

оценить поездку по шкале от 1 до 5 звезд;

указать факторы, повлиявшие на оценку;

оставить отзыв и добавить фото.

"Оценки будут обрабатывать в соответствии с типом транспорта. Отзывы о пользовании наземным общественным транспортом – автобусами, троллейбусами и трамваями – направят в КП "Киевпасстранс", о метро – в КП "Киевский метрополитен", о кольцевую электричку – в "Укрзализныцю", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 1 сентября до конца июня снова стал бесплатным проезд для учащихся. Для этого школьникам необходимо только валидировать свой учащийся билет в транспорте.

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