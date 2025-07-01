В КГГА рассказали, сколько учебных заведений в Киеве повреждено из-за российских обстрелов

В Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было повреждено 195 учебных заведений. Из них 26 – только во время российского обстрела 17 июня.

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Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает издание "Вечерний Киев". Восстановление этих объектов продолжается непрерывно.

"К сожалению, во время постоянных атак, особенно ночных, повреждениям подвергаются и наши учебные заведения. Только во время обстрелов 17 июня были повреждены 26 учебных заведений: 9 детских садов, 15 школ и 2 учреждения специального образования, в частности ПТУ. И еще 7 заведений пострадали в результате обстрела 23 июня – это также и садики, и школы", – рассказал Мондриевский.

Чиновник добавил, что в целом с 24 февраля 2022 года и до 23 июня 2025 года в Киеве повреждения получили 195 учебных заведений. Это 75 детских садов, один из которых частный, 93 школы – из них 4 частные.

Кроме того, повреждены 10 специализированных учреждений, таких как ПТУ или колледжи, два внешкольных учреждения, один межшкольный учебно-производственный комбинат, девять учреждений профессионально-технического образования, в том числе четыре колледжа.

"195 объектов – это много, очень много. Но благодаря профессионализму специалистов, слаженной работе депутатов и постоянному поручению городского головы держать город в режиме жизнеспособности – мы справляемся. Уже более 80% из пострадавших заведений восстановлено. И этот процесс продолжается непрерывно", – подчеркнул Мондриевский.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко осмотрел еще одну восстановленную после вражеского обстрела многоэтажку в Соломенском районе города. А после проведения всех необходимых работ здесь установили солнечную станцию.

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