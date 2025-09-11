В КГГА рассказали, сколько пострадавших от атак РФ жителей Киева получили материальную помощь

В Киеве с начала полномасштабного вторжения из-за террористических атак было повреждено более двух тысяч жилых зданий. На материальную помощь киевлянам, пострадавшим в результате российских обстрелов, уже направлено более 130 млн грн.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства. Город продолжает поддерживать всех, кому это необходимо.

Так, по словам чиновника, с начала полномасштабного вторжения в Киеве из-за российских обстрелов повреждено более трех тысяч зданий, из которых более двух тысяч – жилые. Более 50 жилых домов имеют значительный уровень повреждений, в частности конструктивных элементов, и требуют обследований для определения технического состояния здания и перечня работ по восстановлению.

На материальную помощь пострадавшим жителям из бюджета города по состоянию на сегодня направлено более 130 млн грн, в том числе на возмещение аренды жилья для тех киевлян, жилье которых пока непригодно для проживания из-за характера разрушений.

"Киев оперативно реагирует на последствия вражеских атак, предоставляя как финансовую поддержку, так и восстанавливая жилые дома. Наша цель – не только вернуть людям крышу над головой, но и обеспечить комфортные условия проживания. В случаях серьезных разрушений, касающихся конструктивных элементов здания, город проводит комплексное восстановление: от обследования до строительных работ с термомодернизацией и современными инженерными решениями. Значительным разрушениям подверглись сейчас 49 домов, 25 уже отстроено, другие находятся на разных стадиях реконструкции", – уточнил Пантелеев.

Он отметил, что в Киеве действует несколько видов материальной помощи, которую уже получили более 8 тысяч жителей. Это разовая выплата в размере 10 тыс. грн.

Разовая компенсация в размере 40 тыс. грн для тех, чье жилье стало непригодным для проживания. А также ежемесячная финансовая помощь в размере 20 тыс. грн в течение года в качестве возмещения стоимости аренды жилья, пока идет восстановление домов.

