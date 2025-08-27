Россия повредила в Киеве сотни учебных заведений: в КГГА рассказали, сколько учреждений уже восстановили

В Киеве продолжают восстанавливать учебные заведения, поврежденные в результате террористических атак РФ. По состоянию на август 2025 года отремонтировали почти 70% из них.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба ведомства. Враг целенаправленно обстреливает гражданскую инфраструктуру.

Что известно

По словам чиновника, всего с начала полномасштабного вторжения повреждения получили 245 столичных учебных заведений. Работы по восстановлению выполняются за счет городского бюджета и при поддержке международных партнеров.

В течение 2024–2025 годов специалисты завершили восстановительные работы уже в 168 из них. Еще на 45 объектах продолжаются работы, остальные – на этапе проектирования или ожидания финансирования. Прежде всего ремонтируют крыши, окна, системы отопления и водоснабжения.

Параллельно с восстановлением зданий обустраивают укрытия, обновляют учебные кабинеты и спортивную инфраструктуру.

"В то же время, чтобы во всех школах начался учебный процесс, отрегулируют формат обучения школьников в поврежденных заведениях", – уточнил Мондриевский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ повреждения различной степени получили 2 134 многоквартирных жилых дома. Из них только в этом году – 957 зданий. Однако городские власти постепенно восстанавливают их.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!