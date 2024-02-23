В КГГА рассказали, когда в школах Киева начнут прием заявлений в первые классы

В Киеве приём документов в первые классы, для удобства родителей, начнется 25 марта. Прием детей в столичных школах продлится до 31 мая.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА. Документы можно передать не только лично, но и в электронном виде или в виде почтовых писем.

"Безопасность образовательного процесса для школьников и учителей – одно из главных условий работы образовательных учреждений столицы. Именно благодаря достаточному количеству укрытий в школах Киева мы обеспечили в этом учебном году очное обучение почти 186 тысячам учеников, из которых почти 24 тысячи – первоклассники", – уточнил Мондриевский.

По его словам, прием детей начнется раньше обычной даты – уже во время весенних каникул, 25 марта, и продлится до 31 мая. Для зачисления в первый класс достаточно заявления одного из ее родителей, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий, направленных собственноручно, или по электронной почте в адрес школы. Оригиналы документов, включая медицинские справки, можно подавать позже

Заместитель председателя КГГА добавил, что главным критерием зачисления в первые классы является территориальная доступность, а именно закрепление соответствующих адресов проживания детей за определенными школами.

"Также льготы для зачисления в первые классы распространяются на детей зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, детей работников этих образовательных учреждений и тех детей, чьи братья или сестры уже учатся в избранной школе", – уточнили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, основные сессии Национального мультипредметного теста в 2024 году пройдут с 14 мая по 25 июня, регистрация на которые продлится с 14 марта по 11 апреля включительно. На дополнительный период подать заявку можно с 10 по 15 мая. Сами тестирование пройдет с 11 по 19 июля.

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