В КГГА рассказали, когда начнут принимать документы в первые классы школ Киева

В Киеве прием документов в первые классы начнется с 25 марта. Процесс продлится до 31 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Родители могут предоставить документы несколькими способами.

"В этом году прием документов в первые классы продлится в столице с 25 марта по 31 мая. Для зачисления ребенка достаточно заявления родителя, направленное почтовым письмом или электронной почтой в адрес школы. Оригиналы документов вместе с медицинскими справками можно подавать позже", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что главным критерием отнесения к первым классам является территориальная доступность – закрепление адресов проживания детей за определенными школами.

Также льготы для зачисления в первые классы распространяются на детей зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, детей работников этих образовательных учреждений и детей, чьи братья или сестры уже учатся в выбранной школе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области занятия в учебных заведениях завершатся до 31 мая. К этой же дате родители должны подать заявления о зачислении своих детей в первые классы.

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