У КОВА рассказали, когда завершится обучение в школах Киевской области

В Киевской области занятие в учебных заведениях завершится к 31 мая. К этой же дате родители должны подать заявления о зачислении своих детей в первые классы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Летом для отдыха детей организуют пришкольные лагеря.

"Учебные занятия в школах области завершатся к 31 мая. В июне будут работать временные экзаменационные центры, пришкольные лагеря, хабы по наверстанию образовательных потерь, кружки и секции", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской ОВА добавили, что, кроме того, в школах области начинается этап приема заявлений от родителей будущих учеников. До 31 мая родители должны подать заявления о зачислении своих детей в первые классы. Такие сроки определены приказом Министерства образования и Украины.

Напомним, с началом нового учебного года 1 млн 782 тыс. украинских учеников приступили к обучению только в формате онлайн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве образования и науки опубликовали предварительный график каникул на учебный год 2022/23. Ознакомиться с ним можно в нашем материале.

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