В КГГА рассказали, когда начнут отключать отопление в домах Киева

Продолжительность отопительного сезона в Киеве будет зависеть от температуры воздуха. Как только погодные условия позволят, тепло в жилых домах города начнут отключать.

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Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА. В ближайшее время в столице ожидается похолодание.

По его словам, отключение отопления в жилых домах зависит от температурных показателей, поскольку важно сохранить комфортные условия проживания и безопасное функционирование систем теплоснабжения.

В конце этого и начале следующей недели будет наблюдаться похолодание и возможный температурный минус, поэтому решение по завершению отопительного сезона необходимо принимать, учитывая эти факторы.

"Киев имеет одну из самых больших систем теплоснабжения в Европе: почти 3 тысячи километров тепловых сетей, сотни источников теплоснабжения. Масштаб теплоэнергетического комплекса делает его достаточно инертным с точки зрения включения или отключения тепла. Эти процессы, как правило, занимают ориентировочно до недели. Теплоснабжающие предприятия постоянно мониторят температуру наружного воздуха и перспективный прогноз. Как только погода стабилизируется, это позволит нам отключить отопление", – подчеркнул Пантелеев.

Он добавил, что отсутствие отопления повлечет за собой увеличение потребления электроэнергии и ее возможного дефицита из-за объемов повреждений украинской энергосистемы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на случай обесточивания подготовлено 130 генераторов. Кроме того, для оперативного возвращения тепла в квартиры жителей города есть 51 мобильная котельная.

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