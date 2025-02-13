В КГГА рассказали, подготовлен ли Киев на случай обесточивания

В Киеве на случай обесточивания подготовлено 130 генераторов. Кроме того, для оперативного возвращения тепла в квартиры жителей города есть 51 мобильная котельная.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает "Вечерний Киев". Отапливаемый сезон в столице начался 14 октября.

Как известно, враг не прекращает атаку на объекты критической инфраструктуры Киев. В городские ТЭЦ было 15 попаданий ракет и дронов типа "Шахед". По словам чиновника, ликвидация последствий была проведена оперативно и эффективно, а сейчас продолжаются более глобальные работы.

"Один из ключевых вариантов – мобильные котельные. Прошлой зимой мы убедились, насколько они эффективны и увеличили их количество почти вдвое. Сейчас у нас их 51, и они уже не раз доказали свою пользу", – подчеркнул Пантелеев.

Он уточнил, что например, после обстрелов в Печерском районе одна из больниц работала именно на мобильной котельной. Также такие случаи были в Днепровском, Святошинском и Соломенском районах. Они работают на дизельном топливе, быстро доставляются, имеют простую логистику и позволяют оперативно восстанавливать отопление в больницах и других критических объектах.

Кроме этого, в городе более 130 генераторов, в том числе большой мощности, для питания стационарных котельных в случае обесточивания.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев готовился к сложному отопительному сезону, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, было запланировано отремонтировать более 150 теплоисточников и более 200 котлов.

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