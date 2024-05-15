В КГГА рассказали, когда коммунальщики планируют ликвидировать последствия прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza

В Киеве по улице Антоновича рядом с ТРЦ Ocean Plaza продолжается ликвидация повреждения магистральной трубы диаметром 1000 мм. Закончить ремонтные работы на месте прорыва планируют 17 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевтеплоэнерго". Авария произошла во время гидравлических испытаний теплосетей.

"С начала устранения последствий чрезвычайной ситуации ремонтная служба коммунального предприятия откачала воду и обнаружила непосредственное место порыва. Повреждённый участок трубы демонтировали, а вместо него проложили новый стальной. В общей сложности "Киевтеплоэнерго" планирует заменить около 20 м трубопровода диаметром 1000 мм", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА отметили, чтобы обеспечить движение общественного транспорта, ремонтные работы выполняют поочередно на разных полосах проезжей части. К утру четверга 16 мая планируется завершить первый этап работ и открыть проезд по двум полосам движения. Закончить устранение повреждения планируют в пятницу, 17 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 14 мая, возле ТРЦ Ocean Plaza произошел прорыв теплотрассы. В результате чрезвычайного происшествия, которое произошло неподалеку от подобной аварии 2012 года, дорога буквально превратилась в реку.

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