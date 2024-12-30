В КГГА рассказали, как будет работать общественный транспорт в период новогодних праздников

В Киеве в период новогодних праздников общественный транспорт будет работать в обычном режиме. В частности, наземный – будет курсировать с учетом комендантского часа и согласно расписанию.

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Об этом сообщают в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает пресс-служба ведомства. Жителей столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"На период новогодних праздников дополнительные изменения в работе наземного и подземного общественного транспорта столицы не предусмотрены. Режим работы станций и график движения первых и последних поездов (метр. – Ред.) остаются без изменений", – говорится в сообщении.

В частности, по информации КП "Киевпастранс", наземный общественный транспорт будет курсировать с учетом комендантского часа и согласно расписанию.

Режим работы станций Киевского метрополитена и график движения первых и последних поездов остаются без изменений. Время открытия и закрытия станций – согласно движению поездов. Интервалы движения: в час пик: 2:45-3:45 мин; в межпиковое время: 5-6:15 мин; в выходные дни: 6-7 мин. Подробнее узнать о режиме работы метро можно по ссылке.

"Напоминаем, что 46 подземных станций работают круглосуточно в режиме укрытия. На станциях есть все необходимое для комфортного пребывания во время воздушной тревоги", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на новогодние и рождественские праздники не станут отменять или сокращать время действия комендантского часа. Кроме того, в эти дни будут ужесточены меры безопасности.

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