В КГГА рассказали, что заложено в новый тариф на проезд в коммунальном транспорте Киева

В новый тариф на проезд в общественном транспорте Киева заложены, в частности, расходы на энергоресурсы и подвижной состав. В случае сохранения тарифа на уровне 8 грн город будет вынужден существенно увеличить дотации транспортным предприятиям из бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В городе тарифы не менялись с 2018 года.

Так, как отметили в КГГА, в новый тариф на проезд в коммунальном транспорте Киева заложены расходы на энергоресурсы, топливо, ремонт подвижного состава и конкурентную оплату труда работников. Тариф в размере 30 грн рассчитан по фактическим затратам предприятий в 2025 году.

В пресс-службе добавили, что анализ этих расходов свидетельствует о существенном росте отдельных показателей:

расходы на оплату труда и начисления за электроэнергию в столичном метро выросли на 61,7% и 66,9% соответственно;

расходы КП "Киевпастранс" на горюче-смазочные материалы увеличились на 74,8%, а на ремонт и техобслуживание инфраструктуры и подвижного состава – на 63,3%.

При этом объемы перевозок коммунальных транспортных предприятий уменьшились в среднем на 42% по сравнению с показателями 2018 года.

В КГЖА уточнили, что в столичных транспортных предприятиях рассчитали экономически обоснованный тариф на 2026 год. Так, для проезда в метро он составляет 64,60 грн, а для проезда в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере – 44,14 грн.

"Таким образом предложенный тариф на разовый проезд в 30 грн является лишь приближением к экономически обоснованному, поскольку он ниже полного расчетного уровня. Его определили с учетом необходимости сохранить баланс между финансовой стабильностью транспортных предприятий и доступностью перевозок для жителей столицы в условиях значительных последствий для экономики столицы, вызванных войной", – добавили в КГГА.

В Департаменте отметили, что в случае сохранения тарифа на уровне 8 грн город будет вынужден существенно увеличить дотации транспортным предприятиям из бюджета. Это может повлиять на финансирование мероприятий по восстановлению энергетической инфраструктуры и подготовки столицы к следующему отопительному сезону.

