В КГГА рассказали, что сохранит Житний рынок в Киеве от уничтожения или перестройки

Министерство культуры должно рассмотреть решение о внесении Житнего рынка в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. После этого его нельзя будет уничтожить, перестроить или надстроить.

Об этом сообщила директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева, передает пресс-служба ведомства. Это здание было открыто для покупателей и посетителей 45 лет назад.

Что известно

По словам чиновницы, научно-методический совет Министерства культуры и стратегических коммуникаций должен рассмотреть решение о внесении Житнего рынка в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

"После того как рынок получит соответствующий статус, его нельзя будет уничтожить, перестроить или надстроить. Он должен оставаться в том виде, как зафиксировано в учетной документации. И не имеет значения: он будет в частной собственности или в аренде. То есть статус памятника – это гарантия сохранения Житнего рынка", – рассказала Соловьева.

Она напомнила, что в июле 2025 года этот рынок был внесен в Перечень вновь выявленных объектов культурного наследия города Киева, и отныне на него распространяется защита, предусмотренная Законом Украины "Об охране культурного наследия".

Именно Минкульт решает, соответствует ли объект критериям. Если нет – возвращает учетную документацию в Департамент охраны культурного наследия КГГА, и тогда объект исключается из Перечня памятников.

"Надеюсь, что Житний рынок таки будет в реестре", – отметила Марина Соловьева.

Как сообщал OBOZ.UA, Житний рынок известен еще во времена Киевской Руси и является древнейшим местом торговли столицы, действующим до сих пор. Но его нынешнее здание, которое знакомо многим жителям и гостям города, официально открыло свои двери 45 лет назад – 23 мая 1980 года.

