В КГГА предупредили об опасности выхода на лед в Киеве: как выявить угрозу
Городские власти призвали жителей и гостей Киева не выходить на водоемы. Из-за повышения температуры воздуха лед быстро теряет прочность – прогулки по нему могут завершиться трагедией.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Сильные морозы в столичном регионе начали отступать.
Опасный лед
"Потепление и неустойчивый лед: киевлян призывают не выходить на водоемы. Из-за повышения температуры воздуха и активного таяния льда пребывание на водоемах столицы стало крайне опасным. Лед быстро теряет прочность – даже если внешне выглядит сплошным и надежным", – отметили в пресс-службе.
Как уточнили в КГГА, наиболее опасны:
- серый, желтоватый, белый или матовый лед;
- участки с трещинами, прорубями, влажными пятнами;
- места со снегом на поверхности;
- зоны с течением, вблизи мостов, камыша и мест впадения ручьев.
В городской власти добавили, что в период оттепели даже толстый лед может провалиться внезапно – без треска и других предупредительных признаков.
В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА отметили – зимняя рыбалка, прогулки или игры детей на льду во время потепления представляют прямую угрозу жизни.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и области наконец начнут отступать сильные морозы. Уже в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе поднимется выше 0°С – ожидается оттепель.
