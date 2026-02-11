В КГГА предупредили об опасности выхода на лед в Киеве: как выявить угрозу

Городские власти призвали жителей и гостей Киева не выходить на водоемы. Из-за повышения температуры воздуха лед быстро теряет прочность – прогулки по нему могут завершиться трагедией.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Сильные морозы в столичном регионе начали отступать.

Опасный лед

"Потепление и неустойчивый лед: киевлян призывают не выходить на водоемы. Из-за повышения температуры воздуха и активного таяния льда пребывание на водоемах столицы стало крайне опасным. Лед быстро теряет прочность – даже если внешне выглядит сплошным и надежным", – отметили в пресс-службе.

Как уточнили в КГГА, наиболее опасны:

серый, желтоватый, белый или матовый лед;

участки с трещинами, прорубями, влажными пятнами;

места со снегом на поверхности;

зоны с течением, вблизи мостов, камыша и мест впадения ручьев.

В городской власти добавили, что в период оттепели даже толстый лед может провалиться внезапно – без треска и других предупредительных признаков.

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА отметили – зимняя рыбалка, прогулки или игры детей на льду во время потепления представляют прямую угрозу жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и области наконец начнут отступать сильные морозы. Уже в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе поднимется выше 0°С – ожидается оттепель.

