В КГГА предупредили о временном ухудшении качества воздуха в Киеве: что известно. Карта

В Киеве по состоянию на утро 1 марта наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Однако в настоящее время превышение предельно допустимых концентраций веществ не обнаружено.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителям столицы рекомендовали, в частности, ограничить пребывание на улице.

"В Киеве по состоянию на утро 1 марта наблюдается временное ухудшение качества воздуха. В то же время, превышение предельно допустимых концентраций веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не выявлено", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что вероятными причинами такого явления могут быть пожары в Киевской области и слабый ветер, в результате чего вредные примеси накапливаются в приземном слое воздуха.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям столицы рекомендовали:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке, а также в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в пятницу, 1 марта, переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +11°С.

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