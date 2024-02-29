Утром туман и до +11°С: прогноз погоды по Киевщине в первый день весны

В Киеве и Киевской области в пятницу, 1 марта, переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +11°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 1 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 6-11°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем около 10°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в первый день весны весь день в Киеве будет ясным, только утром ненадолго небо покроется облаками. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что весной возможны арктические проявления и погодные сюрпризы в виде снега.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!