В КГГА объяснили, зачем нужны дополнительные зимние каникулы в школах Киева

Введение дополнительных зимних каникул в феврале 2024 года для киевских первоклассников является рекомендацией. Она разработана для адаптации 6-летних детей к школе и учитывая учебные нагрузки и сезонную заболеваемость.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА, передает пресс-служба ведомства. Они продлятся одну неделю.

"Дополнительные каникулы с 19 по 25 февраля для столичных первоклассников – это рекомендация, разработанная для адаптации 6-летних детей в школу и учитывая учебные нагрузки и сезонную заболеваемость. Эти рекомендации были предусмотрены еще в начале 2023/2024 учебного года и доведены до всех участников образовательного процесса", – сообщили в КГГА.

Отмечается, что первый год обучения для детей является периодом адаптации к школе, новому коллективу и ритму жизни, отличающейся от детского сада или воспитания в семье. Успешность этого этапа очень важна и может повлиять на всю школьную жизнь ребенка. Поэтому дополнительные недельные каникулы необходимы, чтобы малыши перевели дыхание и с новыми силами продолжили обучение.

"В то же время в Департаменте отмечают, что родители, которые во время каникул не могут быть вместе с детьми, смогут приводить малышей в школу. В учебном заведении учителя первых классов будут работать со своими учениками в режиме группы продленного дня без дополнительных нагрузок", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, весенние каникулы в 2024 году для школьников Украины должны начаться 25 марта и продлиться неделю до 31-го. Согласно рекомендациям Министерства образования и науки даты и продолжительность перерыва от обучения каждое общество и учебное заведение принимают самостоятельно, учитывая ситуацию в регионе.

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