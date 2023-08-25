В Ирпене появился самый большой в мире мурал в виде картины Тараса Шевченко "Екатерина". Фото

В Ирпене Киевской области в четверг, 24 августа, открыли крупнейший в мире мурал картины Тараса Шевченко "Катерина". Он имеет размер 7,8*12 метров и находится на одной из стен административного здания в центре города.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор Фонда восстановления Ирпеня Владимир Карплюк. Увидеть стенопись можно на улице Шевченко, 2А.

"Сегодня в центре Ирпеня открыли самый большой в мире мурал картины Тараса Шевченко "Екатерина". Авторы – художественный коллектив во главе с художницей Екатериной Медведь, которая является автором известного Литературного мурала Ирпеня и мурала главе Европарламента Роберти Мецоли", – рассказал Карплюк.

Он уточнил, что стенопись имеет размер 7,8*12 метров и находится на одной из стен админздания в центре города.

Напомним, ранее в Ирпене Киевской области на стене одной из многоэтажек появился новый мурал. Он посвящен защитникам города, боровшимся с российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева появился новый мурал, посвященный украинскому хоккеисту, воину ВСУ Александру Хмилю. Он отдал свою жизнь за свободу Украины в боях с русскими оккупантами под Бахмутом Донецкой области.

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