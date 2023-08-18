В Ирпене для семьи погибшего защитника Украины будет построен дом по 3D-технологии. Видео

В Ирпене Киевской области началось строительство первого в Украине жилого дома по 3D–технологии. Его создают для семьи защитника Украины, отдавшего свою жизнь в бою с врагом под Бахмутом.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Благодаря технологиям каркас дома площадью 130 квадратных метров создается всего за 8 дней (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Первое здание построят для семьи ирпинчан Березовых. С начала боевых действий в Ирпене эту семью постигло не одно горе – сначала россияне разрушили их дом снарядами, а затем в защиту родного города, а затем страны стал глава семьи, наш героический земляк – Ярослав Березов. Но, к сожалению, спустя полгода погиб на позициях под Бахмутом. Жена Наталья и две красавицы дочери остались сами еще без родного дома, который строил отец", – рассказал Маркушин.

Он уточнил, что, кроме ужасной потери отца, семья столкнулась с еще одной проблемой – право собственности на жилье. Как оказалось, что из-за незаконченных бюрократических процедур жена погибшего защитника Украины не могла присоединиться к государственным программам по компенсации. Именно поэтому было принято решение помочь этой семье вернуть дом.

По словам Маркушина, важное преимущество 3D-строительства – это скорость. Специальный принтер создает каркас дома площадью 130 квадратных метров всего за 8 дней.

"Сегодня я впервые увидел своими глазами, как программист запустил с компьютера работу 3D-принтера и он начал "печатать" стены будущего дома. Словами трудно описать, просто посмотрите на видео, как работает это строительное чудо. Строительство этого 3D дома - уникальный украинский благотворительный проект "Объединенные ради помощи", инициированный фондом "Объятия нации", – резюмировал Ирпенский городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области начались работы по восстановлению многоквартирных домов, поврежденных российскими оккупантами. В настоящее время средства, собранные на платформе United24, передали на ремонт 18 объектов.

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