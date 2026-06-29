В Чернобыльской зоне зацвело редкое растение с невероятным ароматом и волшебными свойствами. Фото

В Чернобыльской зоне начался период цветения любки. Это краснокнижное растение из семейства орхидных обладает невероятным ароматом и, согласно древним преданиям, наделено волшебными свойствами.

Видео дня

Она любит полутень и может существовать только в симбиозе с грибницей определенных грибов. Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Что известно

"Июнь. Лесные травы буйствуют насыщенной зеленью. И среди этой зелени, словно далекие звездочки, кое-где проглядываются маленькие хрупкие белоснежные, с легким зеленоватым или бледно-кремовым оттенком, цветы. Любка. Такое название получил цветок, который, несмотря на свои размеры, обладает изысканностью и декоративностью венца совершенства – орхидей", – говорится в сообщении.

Как отметили в заповеднике, древние предания гласят, что любка – это волшебное зелье, обладающее сильной приворотной и отворотной силой, которую ей придавали подземная часть растения, представленная двумя клубнями. Кроме того, ей приписывали определенные, хотя и не всегда подтвержденные, лечебные свойства. А о питательных и тонизирующих свойствах клубней знали издавна. Сплетенные в ожерелье, казаки всегда брали их с собой в поход.

В пресс-службе добавили, что цветок также славится своим невероятным ароматом, который ночью разносится по лесу, привлекая ночных бабочек. Однако не стоит пытаться перенести этот цветок из леса к себе домой. Ведь растение любит полутень и может существовать только в симбиозе с грибницей определенных грибов. Если в почве такой грибницы нет, оно погибнет.

"На территории заповедника произрастают два вида любки: двулистная и зеленецветковая. Оба вида занесены в Красную книгу Украины и в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES)", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне зафиксировали появление нового обитателя. На одной из дорог специалисты нашли тело шакала обыкновенного — осторожного ночного хищника, который избегает встреч с людьми

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!