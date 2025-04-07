В Чернобыльской зоне появилось пополнение в стаде уникальных одичавших коров. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения появилось пополнение в семье одичавших коров. У одной из них родился теленок, который уже активно адаптируется к жизни в дикой природе и всему учится у взрослых животных.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Когда эти животные принадлежали самоселам.

"Начинаем неделю с положительных новостей! В стаде одичавших коров пополнение – в начале марта родился теленок. Малыш уже повсюду следует за стадом и быстро адаптируется к жизни в дикой природе, исследует окрестности и учится всему у взрослых", – рассказали в пресс-службе.

Специалисты Заповедника отметили, что и мать, и теленок чувствуют себя хорошо, а старшие коровы внимательно заботятся о новорожденном.

Напомним, на территории Чернобыльской зоны отчуждения заметили редкую хищную птицу, которая является немногочисленным осенним мигрантом. Это лунь полевой, принадлежащий к семье ястребовых.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения специалисты заметили млекопитающее, являющееся инвазивным видом для природы Украины – американскую норку. Этот хищник – отличный пловец и охотник, живущий у воды.

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