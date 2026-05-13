В Чернобыльской зоне потушили масштабный лесной пожар. Подробности и фото

В Чернобыльской зоне во вторник, 12 мая, спасатели потушили масштабный лесной пожар. Огонь распространился на площади 1200 га.

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского заповедника. Сейчас продолжается дезактивация техники, которую задействовали для ликвидации возгорания.

"12 мая в 21:30 пожар ликвидирован на площади 1200 га. Однако, на отдельных участках проводится проливание очагов тления торфа на площади 2 га", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас продолжается дезактивация техники, а работники, привлеченные к тушению пожара, проходят спектрометрический контроль излучения человека в ГСП "Экоцентр".

Территория Зоны отчуждения остается одним из самых пожароопасных участков страны. Из-за пограничного расположения здесь регулярно фиксируются падения обломков БПЛА. Ситуацию дополнительно усложняет значительное количество горельников прошлых лет, захламленность лесных массивов и накопление сухой древесины.

В Чернобыльской зоне отчуждения возник масштабный лесной пожар. Ориентировочная площадь, которая была охвачена огнем, только на утро 8 мая составила более 1100 га.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения во время тушения пожара спасатели обнаружили в горящем лесу маленького краснокнижного лосенка. Его напоили водой и эвакуировали из опасной зоны.

