В Чернобыльской зоне начались самые интересные брачные 'концерты'. Подробности и фото

Как только в воздухе чувствоваться дыхание весны в лесах и на болотах Чернобыльской зоны отчуждения можно стать свидетелями интереснейших природных "концертов". Группы тетеревов начинают токовать, выполняя своеобразные брачные песни, чтобы привлечь самок.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

Что известно

"Как только в воздухе начинает ощущаться дыхание весны, в лесах и на болотах начинается один из самых интересных природных "концертов", – рассказали в пресс-службе.

По словам специалистов заповедника, на открытых полянах собираются небольшие группы тетеревов (до 10-12 самцов), которые начинают активно токовать – выполнять своеобразные брачные песни и демонстрационные ритуалы.

Каждый из "кавалеров" пытается занять лучшее место на токовище, распускает хвост, опускает крылья и издает характерные звуки, похожие на бормотание и шипение.

Такие "танцы" нередко перерастают в демонстрационные схватки за внимание самок, а когда последние выбирают партнера и садятся на гнезда, активность токований постепенно уменьшается. В пресс-службе отметили, что иногда голоса отдельных самцов можно услышать даже в конце мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!