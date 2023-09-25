Утром местами туман и +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 сентября

В Киеве и Киевской области во вторник, 26 сентября, синоптики прогнозируют небольшую облачность, ночью и утром местами туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 26 сентября по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура по области ночью 9-14°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 25- 27°С. Обратите внимание, 26-28 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – предупредили синоптики.

Видео дня

В Укргидрометцентре добавили, что до 27 сентября включительно Киевщина продолжит находиться под влиянием поля повышенного давления, соответственно, будет погода без осадков. Температурные показатели также существенно не изменятся и в дневные часы составят +24°С...+27°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 26 сентября в Киеве облаков на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023-го вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!