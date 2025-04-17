Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Корниенко. Фото

Во время выполнения боевого задания в Луганском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Дмитрий Корниенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 11 апреля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Снова черное известие в нашем обществе... Старший солдат Дмитрий Корниенко, наводчик-оператор механизированной роты механизированного батальона. Погиб 11 апреля 2025 во время выполнения боевого задания в районе н.п. Белогоровка Северо-Донецкого района Луганской области. Искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Михайловича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в четверг, 17 апреля в 11.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 12:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на Херсонском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Андрей Школа. Сердце мужественного украинского воина остановилось 7 апреля.

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