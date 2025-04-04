Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Лахтадыр. Фото

На Харьковском направлении во время выполнения боевой задачи погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Лахтадыр. Жизнь украинского воина оборвалась 29 марта.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Снова болезненная потеря в Боярской громаде. 29 марта 2025 года вблизи села Колесниковка Купянского района Харьковской области во время выполнения боевого задания в результате несовместимых с жизнью ранений погиб инспектор пограничной службы 2 категории – гранатометчик солдат Андрей Лахтадыр", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 1 марта 1980 в Киеве. В 1996 году окончил местную школу. Работал в столице, но проживал в Боярке.

С началом полномасштабного вторжения Андрей не остался в стороне и, как и десятки тысяч украинцев, встал на защиту Родины. На военную службу призван 28 марта 2024 года в Государственную пограничную службу Украины. Вместе с побратимами мужественно защищал страну.

"В это тяжелое время мы выражаем искренние соболезнования и слова поддержки родным Героя. В скорби остались жена и 9-летний сын. Память о Герое Андрее Лахтадыре будет вечно жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области разведчик Александр Осьмак. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 22 марта.

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